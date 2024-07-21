Крупная победа «Зенита» без Клаудиньо, зарплаты Головина и Кузяева и другие новости

Форма «Спартака» на новый сезон.

Крымские клубы возмущены неучастием в Фонбет Кубке России.

Экс-игрок «Барсы» Бартра расстался с девушкой, с которой был обязан устраивать сексуальный контакт при каждой встрече.

Медведев очертил срок возвращения России в еврокубки.

«Уральский Ямаль»: ассист 16-летнего воспитанника принес «Уралу» победу в матче Первой лиги.

Клаудиньо не попал в заявку на матч с «Крыльями» – игрок близок к трансферу во «Фламенго».

Фанаты «Локомотива» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на матче с «Акроном».

Стали известны зарплаты Головина и Кузяева во Франции.

РПЛ. «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (4:0), у Глушенкова дубль.

Акинфеев обновил собственный рекорд по числу проведенных сезонов в РПЛ.