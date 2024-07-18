«Матч ТВ» назвал комментаторов на 1-й тур РПЛ

Стало известно, кто прокомментирует игры 1-го тура РПЛ на «Матч ТВ».
Телеканал опубликовал пост с назначениями.
20 июля, суббота
«Локомотив» – «Акрон»: Константин Генич, Сергей Дурасов
«Крылья Советов» – «Зенит»: Михаил Моссаковский, Петр Коптев
«Ростов» – ЦСКА: Роман Трушечкин
«Динамо» – «Факел»: Георгий Черданцев, Александр Аксенов
21 июля, воскресенье
«Оренбург» – «Спартак»: Роман Нагучев
«Химки» – «Динамо» Махачкала: Дмитрий Шнякин, Дмитрий Жичкин
«Ахмат» – «Краснодар»: Тимур Журавель, Адам Ахмадов
22 июля, понедельник
«Пари НН» – «Рубин»: Александр Неценко, Александр Быков.
Источник: «Матч Премьер»