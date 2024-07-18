Пожар в парке Галицкого, зарплата Илича в «Зените», скандал в «Челси», Диего Коста в «Краснодаре» и другие новости

Капитан дубля «Спартака» может перейти в «Балтику»

В Краснодаре произошел пожар в парке Галицкого, спустя время он был потушен

«Реал» продлил контракт с 38-летним Модричем

33-летний Тиаго Алькантара стал тренером «Барселоны»

В Италии сообщили о переходе Илича в «Зенит» за 25 миллионов евро, он будет зарабатывать 5 миллионов, учитывая бонусы

Мората прошел медосмотр в «Милане»

«Шанхай» Слуцкого вышел в 1/4 Кубка Китая и не проигрывает 22 матча подряд

Ройс выбрал новый клуб

Диего Коста стал игроком «Краснодара»

Девять игроков «Челси» отписались от Энцо Фернандеса в соцсетях