Увольнение Саутгейта, Миранчук согласился на трансфер в США, Давила не вернулся в ЦСКА из-за жены и другие новости

Зобнин – о ситуации с Соболевым: «Если игрок не мотивирован, то такому футболисту не место в команде».

«Спартак» получит 750 миллионов рублей за 3 года от нового спонсора.

Саутгейт покинул сборную Англии.

Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ».

Канчельскис показал лицо после избиения.

Клуб Второй лиги продан через «Авито».

Давила не возвращается в ЦСКА из Южной Америки – известна причина.

Клуб РПЛ объявил о трансфере экс-защитника ЦСКА Гогуа.

«Спартаку» предложили Заболотного.

«Балтика» подписала трехкратного чемпиона России.

Миранчук согласился на трансфер в США.

Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ».

Алонсо отстранил Азмуна от основы «Байера» – известна причина.