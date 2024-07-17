Увольнение Саутгейта, Миранчук согласился на трансфер в США, Давила не вернулся в ЦСКА из-за жены и другие новости

Зобнин – о ситуации с Соболевым: «Если игрок не мотивирован, то такому футболисту не место в команде».
«Спартак» получит 750 миллионов рублей за 3 года от нового спонсора.
Саутгейт покинул сборную Англии.
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ».
Канчельскис показал лицо после избиения.
Клуб Второй лиги продан через «Авито».
Давила не возвращается в ЦСКА из Южной Америки – известна причина.
Клуб РПЛ объявил о трансфере экс-защитника ЦСКА Гогуа.
«Спартаку» предложили Заболотного.
«Балтика» подписала трехкратного чемпиона России.
Миранчук согласился на трансфер в США.
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ».
Алонсо отстранил Азмуна от основы «Байера» – известна причина.