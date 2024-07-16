Вендел может перейти в «Барсу», Канчельскиса избили, Месси стал самым титулованным игроком в истории и другие новости

Месси стал самым титулованным игроком в истории.
Мюллер завершил карьеру в сборной Германии.
Волков: «Для меня было принципиально обыграть «Краснодар».
Андрей Мостовой: «У меня был вариант во Франции, жду предложения круче».
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Стало известно условие для возвращения Сергеева в «Крылья Советов».
Стали известны матчи 1-го тура РПЛ, которые покажет «Матч ТВ».
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Соболев разминался отдельно от «Спартака» перед матчем с «Насафом» – игрок может уйти в «Зенит».
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Канчельскиса избили в баре после финала Евро-2024.
«Спартак» – «Зениту»: «Заберите Соболева хотя бы за 6 миллионов».
Игроки Аргентины высмеяли сборную Франции на расовой почве.