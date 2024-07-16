Вендел может перейти в «Барсу», Канчельскиса избили, Месси стал самым титулованным игроком в истории и другие новости

Месси стал самым титулованным игроком в истории.

Мюллер завершил карьеру в сборной Германии.

Волков: «Для меня было принципиально обыграть «Краснодар».

Андрей Мостовой: «У меня был вариант во Франции, жду предложения круче».

«Барселона» заинтересована в игроке «Зенита».

Стало известно условие для возвращения Сергеева в «Крылья Советов».

Стали известны матчи 1-го тура РПЛ, которые покажет «Матч ТВ».

Товарищеский матч. «Спартак» дома разгромил лидера чемпионата Узбекистана (3:0).

Соболев разминался отдельно от «Спартака» перед матчем с «Насафом» – игрок может уйти в «Зенит».

Станкович высказался о будущем отстраненного от основы «Спартака» Виллиана.

Канчельскиса избили в баре после финала Евро-2024.

«Спартак» – «Зениту»: «Заберите Соболева хотя бы за 6 миллионов».

Игроки Аргентины высмеяли сборную Франции на расовой почве.