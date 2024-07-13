Поражение «Спартака», Клаудиньо уходит из «Зенита», «Динамо» обмануло Шунина и другие новости

В Бразилии сообщили о трансфере Клаудиньо из «Зенита» во «Фламенго».

«Спартак» оплатил трансфер Барко, игрок отправляется в Москву.

«Атланта» и «Аталанта» договорились по Миранчуку, клубы ждут решения игрока.

Названа причина загвоздки в переговорах по Соболеву.

Гендиректор «Спартака» объяснил встречу со священниками перед стартом сезона.

Лунин высказался о конфликте на Украине.

Соболев приехал на матч «Спартака» в кроссовках небесно-голубого цвета.

Шунин заявил, что «Динамо» обмануло его по поводу продления контракта.

Снейдера подозревают в отмывании денег от международного наркотрафика – ранее Уэсли называл Промеса «хорошим парнем».

Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Динамо» в серии пенальти.

Левандовского обвинили в покупке двух дипломов о высшем образовании.