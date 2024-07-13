Поражение «Спартака», Клаудиньо уходит из «Зенита», «Динамо» обмануло Шунина и другие новости

В Бразилии сообщили о трансфере Клаудиньо из «Зенита» во «Фламенго».
«Спартак» оплатил трансфер Барко, игрок отправляется в Москву.
«Атланта» и «Аталанта» договорились по Миранчуку, клубы ждут решения игрока.
Названа причина загвоздки в переговорах по Соболеву.
Гендиректор «Спартака» объяснил встречу со священниками перед стартом сезона.
Лунин высказался о конфликте на Украине.
Соболев приехал на матч «Спартака» в кроссовках небесно-голубого цвета.
Шунин заявил, что «Динамо» обмануло его по поводу продления контракта.
Снейдера подозревают в отмывании денег от международного наркотрафика – ранее Уэсли называл Промеса «хорошим парнем».
Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Динамо» в серии пенальти.
Левандовского обвинили в покупке двух дипломов о высшем образовании.