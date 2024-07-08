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  • Суд вынес решение по мигрантам из Узбекистана, подозреваемым в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»

Суд вынес решение по мигрантам из Узбекистана, подозреваемым в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»

8 июля 2024, 20:55
14

Останкинский районный суд Москвы начал рассматривать дело об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ».

Принято решение об аресте трех фигурантов уголовного производства на два месяца.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдурашидова Б. С., Ортикбоева М.Р. и Журакулова Ж. Ж. до 6 сентября 2024 года», – говорится в публикации телеграм-канала Судов общей юрисдикции Москвы.

  • Фигуранты дела – три мигранта из Узбекистана.
  • Преступление было совершено в ночь на 6 июля около телецентра «Останкино».
  • Двое подозреваемых, предположительно, участвовали в изнасиловании, а третий следил за обстановкой.
  • По статье «Изнасилование совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» им грозит до 10 лет лишения свободы.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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BRO_football
1720466739
Кого хоть изнасиловали? Ведущую? Её голые фотки были на Бомбардире?
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Красногвардейчик
1720466995
Отпетушить этих чурок хором, и выкинуть в свой Чуркестан.....давно пора чистку делать не только в Москве....от чурбанья все преступления
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PAREVG.
1720467657
А я надеялся что - расстрелять!
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АЛЕКС 58
1720488614
Мигранты это бизнес для депутатов. Ничего не изменится,пока чурки дочек и жён депутатских не начнут насиловать.
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andr45
1720510289
"им грозит до 10 лет лишения свободы" А здесь нет опечатки? Может быть правильнее "им грозит ОТ 10 лет лишения свободы"
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Nitup
1720544006
Гурманы, однако...
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