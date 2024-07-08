Суд вынес решение по мигрантам из Узбекистана, подозреваемым в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»

Останкинский районный суд Москвы начал рассматривать дело об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ».
Принято решение об аресте трех фигурантов уголовного производства на два месяца.
«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдурашидова Б. С., Ортикбоева М.Р. и Журакулова Ж. Ж. до 6 сентября 2024 года», – говорится в публикации телеграм-канала Судов общей юрисдикции Москвы.
- Фигуранты дела – три мигранта из Узбекистана.
- Преступление было совершено в ночь на 6 июля около телецентра «Останкино».
- Двое подозреваемых, предположительно, участвовали в изнасиловании, а третий следил за обстановкой.
- По статье «Изнасилование совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» им грозит до 10 лет лишения свободы.
Источник: «Р-Спорт»