«Спартаку» предложили Пиняева, «Крылья» возвращают Сергеева из «Зенита», Алькантара завершил карьеру и другие новости

«Спартаку» предложили купить Пиняева.

Сергеев близок к возвращению в «Крылья Советов».

Сотни тысяч немцев потребовали переиграть матч Евро-2024 с Испанией.

Прощальное письмо Крооса по случаю ухода из футбола.

Сексапильная модель из Аргентины с помощью автографа Месси отомстила парню за измену с ее подругой.

Латышонок намекнул на «крепостные» условия в «Краснодаре».

Латышонок объяснил, почему предпочел «Зенит» «Спартаку».

Тиаго Алькантара завершил карьеру.

Россия победила Беларусь в матче легенд, Аршавин не забил пенальти.

Соболев не попал в заявку на матч с «Уфой» на фоне слухов о переходе в «Зенит».

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«Привезите сюда сборную Украины»: Аршавин поделился впечатлениями от посещения «Хатыни».

Кроос объяснил, почему не будет жить в Германии после карьеры.