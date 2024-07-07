Панченко попал в реанимацию

Бывший нападающий «КАМАЗа» Виктор Панченко оказался в реанимации.

«28 июня Панченко-старшего посетил контрольную игру «Химок», за которые выступает его сын Кирилл. Во время встречи подмосковной команды со «СКА-Хабаровском» температура поднялась до 32 градусов, из-за чего функционер получил тепловой удар. Врачи оперативно оказали помощь бывшему футболисту, однако спустя время состояние 61-летнего мужчины ухудшилось.

Позже Виктора Панченко доставили в Боткинскую больницу, где ему сделали экстренную операцию. На данный момент Панченко-старший продолжает восстановление в больнице», – написал источник.

Панченко – лучший бомбардир чемпионата России 1993 года.

Виктор – один из 3 игроков в истории чемпионата России с пента-триком (наряду с Олегом Веретенниковым и Матео Кассьеррой).

Сын Панченко Кирилл ранее выступал за ЦСКА и провел 1 матч за сборную России.

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