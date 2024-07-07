«Спартак» расторг Бальде, беспроигрышная серия Слуцкого в Китае и другие новости

Евро-2024. Нидерланды одержали волевую победу над Турцией (2:1) в 1/4 финала.

Финансовые подробности трансфера Илича в «Зенит» из «Торино».

«Спартак» расторг контракт с Бальде.

В Okko ответили, поделятся ли с «Матч ТВ» еврокубковыми трансляциями.

Обращение Крооса к Педри, которого он лишил остатка Евро-2024.

Радимов на ютуб-шоу бросил кружку в Писарева.

«Шэньхуа» Слуцкого победил «Шаньдун» (6:0) и продолжил беспроигрышную серию при россиянине.

Смолов забил за «Краснодар» во втором матче подряд после возвращения.

Роналду опубликовал эмоциональный пост после вылета с Евро.

Евро-2024. Англия в серии пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал.