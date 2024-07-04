Сафонов уехал из России, ответ Илича «Зениту», скандал с турецким футболистом и другие новости

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На Евро-2024 произошел скандал с участием игрока сборной Турции – он показал националистический жест, запрещенный в Австрии

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Миранчук интересен трем итальянским клубам

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