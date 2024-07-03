Все пары 1/4 финала Евро-2024, Миранчука зовут в МЛС, приставы забрали деньги у Сафонова и другие новости

Стало известно, какую сумму получат российские клубы за участие игроков на Евро-2024

В «Аталанте» определились с будущим Миранчука – он заинтересовал клуб МЛС

В сборной Италии был конфликт во время Евро-2024

Приставы списали с Сафонова часть долга по алиментам

«Локомотив» подпишет хавбека «Ахмата»

«Зенит» разгромил «Сочи» в первом матче Летнего Кубка

Назван иностранный клуб, в который могут перейти Антон Миранчук и Мохамед Конате

Нидерланды разгромили Румынию в 1/8 финала Евро-2024, Турция победила Австрию, забив рекордный гол

Определились все пары 1/4 финала Евро-2024 – Opta вычислила шансы четвертьфиналистов на победу в турнире

Опубликованы календарь стартовых семи туров РПЛ сезона-2024/25 и расписание первых трех туров Пути РПЛ Кубка России