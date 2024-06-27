Грузия – в плей-офф Евро, все пары 1/8 финала, «Спартак» покупает экс-форварда «Реала» и другие новости

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Украина не смогла обыграть Бельгию и вылетела с Евро-2024, ничья Словакии и Румынии, Грузия победила Португалию и сенсационно вышла в плей-офф, Турция была сильнее Чехии

Все пары 1/8 финала Евро-2024, сетка плей-офф и итоговая таблица группового этапа