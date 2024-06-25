В среду, 26 июня, в 3-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Чехии и Турции. Матч группы F состоится в Гамбурге, начало – в 22:00 (мск).

Чехия

Чехи стартовали с поражения от португальцев – 1:2, а во втором матче квартета сыграли вничью с Грузией – 1:1. Грузин Микаутадзе забил с пенальти в компенсированное к первому тайму время, но на 59-й минуте встречи Шик сравнял счет. Больше голов забито не было.

Команда Ивана Гашека занимает 3-е место в группе F, имея 1 очко и разницу мячей 2:3.

Турция

В первом матче на Евро-2024 турки выиграли у сборной Грузии – 3:1, а во втором потерпели поражение от фаворита группы – сборной Португалии (0:3). На 21-й минуте отличился Силва, на 28-й минуте случился автогол Айкадина, а итог встречи подвел Фернандеш (56-я минута)

Команда Винченцо Монтеллы имеет в активе 3 очка и занимает 2-е место в группе, разница мячей – 3:4.

Статистика и цифры

В 3 последних очных матчах зафиксированы 3 победы турецкой сборной:

19.11.22 Турция – Чехия – 2:1 (Товарищеский матч);

21.06.16 Чехия – Турция – 0:2 (Евро-2016);

10.10.15 Чехия – Турция – 0:2 (отбор Евро-2016).

Прогноз

Турции хватит ничьей для выхода в плей-офф, чехам нужна лишь победа, так как 2 очка вряд ли позволят пробиться в 1/8 финала. Турки, которым можно сыграть от обороны, не умеют этого делать, а чехи, которым необходимо брать инициативу, плохо играют первым номером. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.58.