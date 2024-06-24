Реакция Губерниева на смерть Анны Дмитриевой

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о смерти коллеги Анны Дмитриевой. Ей было 83 года.

«Анна Дмитриева. Светлая память.

Каждый раз, когда мы встречались , мне хотелось встать на колени и целовать Анне Владимировне руки. Она сопровождала меня всю мою жизнь, с того момента как я начал смотреть телевизор, интересоваться спортом.

Легендарная теннисистка, невероятная женщина, икона комментаторского стиля. Спасибо Вам за все», – написал Губерниев.