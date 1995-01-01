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Главные новости
00:21
Стала известна первая пара 1/8 финала Евро-2024
00:12
Определились пять участников плей-офф Евро-2024
00:07
Фото
Ваня Боснич: редкие кадры жены Модрича, который драматично вылетел с Евро-2024
24 июня
23:59
Евро-2024. Италия выгрызла ничью с Хорватией (1:1), забив на 98-й минуте
21
23:40
Лучшему нападающему мира предложили перейти в клуб седьмой немецкой лиги – условия удивили всех!
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Все новости
24 июня
23:54
Видео
Обзор матча Албания – Испания голы и лучшие моменты (Видео)
23:53
Евро-2024. Испания победила Албанию (1:0) и финишировала в группе со 100-процентным результатом
2
23:48
Видео
Обзор матча Хорватия – Италия голы и лучшие моменты (Видео)
23:39
Модрич стал рекордсменом чемпионата Европы
2
23:32
Агент Жемалетдинова: «Веду переговоры с четырьмя клубами»
23:23
Навас установил рекорд сборной Испании
23:11
Смородская оценила трансферную кампанию «Зенита»
3
22:55
Сборная Испании повторила собственное достижение 16-летней давности
1
22:44
Стала известна зарплата Горшкова в «Зените»
1
22:33
Дешам рассказал о состоянии Мбаппе после перелома носа
22:22
Дебютант РПЛ выкупил опорника сборной Черногории
1
22:10
Доннарумма установил рекорд чемпионата Европы
21:58
Карпин может остаться в сборной России до 2028 года
21:50
Волков определился с игровым номером в «Зените»
21:42
Названа дата выписки Варги из больницы – венгру сломали лицевые кости на Евро-2024
21:28
Экс-спартаковец Мирзов вернулся в клуб РПЛ
1
21:21
Месси объяснил, почему ходит пешком по полю
9
21:09
Орлов высказался о будущем Бакаева в «Зените»
21
21:00
Карпин остается в сборной России – известен срок нового контракта
9
20:57
Стали известны стартовые составы на матч Албания – Испания: 24 июня
20:53
Стали известны стартовые составы на матч Хорватия – Италия: 24 июня
20:35
Жемалетдинов выбрал новый клуб после ухода из «Локомотива»
3
20:29
Кафанов – о Доннарумме на Евро-2024: «Пока не видел, где Сафонов сыграл бы хуже»
4
20:16
Адвокат оценил перспективы возвращения Промеса в Россию
12
20:00
Месси назвал величайшего спортсмена в истории
5
19:50
Волков прокомментировал переход из «Краснодара» в «Зенит»
4
19:30
Кавазашвили ответил тем, кто считает Промеса преступником
50
19:20
Фото
«Зенит» объявил о переходе Волкова
10
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01.01.1970 03:00
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