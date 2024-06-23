Бердыев – в Азербайджане, Магкеев – в «Пари НН», «Мессиньо» – в «Челси» и другие новости

Капитан «Реала» получил второе предложение из Саудовской Аравии.

«Пари НН» бесплатно забрал игрока «Локомотива».

Евро-2024. Грузия сыграла вничью с Чехией (1:1), набрав первое очко в истории турнира.

В «Динамо» Мх недовольны календарем сезона РПЛ.

«Челси» купил 17-летнего «Мессиньо».

Фанат сборной Грузии выбросил с девятого этажа телевизор после ничьей с Чехией.

Бердыев подписал контракт с зарубежным клубом.

Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Индии.

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«Локомотив» планирует подписать чемпиона России в составе «Спартака».