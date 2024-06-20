Медведев ответил на вопрос о приобретении Глушенкова и Горшкова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков и защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков перешли в петербургский клуб.
«Сделки по Глушенкову и Горшкову закрыты? Ждите официальных сообщений», – пояснил Медведева.
- Ранее в СМИ появились сведения о том, что Максим Глушенков и Юрий Горшков подписали трудовые соглашения с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
- «Зенит» по итогам минувшего сезона снова завоевал чемпионский титул РПЛ. Дружина Сергея Семака в последнем туре опередила «Краснодар» и «Динамо». Также невский коллектив выиграл Кубок России, оказавшись сильнее в финале «Балтики» (2:1).
- Максим Глушенков в минувшем сезоне набрал 6+ 18 по системе «гол плюс пас» в 29 играх РПЛ. Юрий Горшков забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 29 матчах российского первенства.