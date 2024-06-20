Медведев ответил на вопрос о приобретении Глушенкова и Горшкова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков и защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков перешли в петербургский клуб.

«Сделки по Глушенкову и Горшкову закрыты? Ждите официальных сообщений», – пояснил Медведева.