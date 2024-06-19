Смолов в «Краснодаре», Лунев – в «Динамо», уникальный рекорд Роналду и другие новости

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Новый главный тренер «Спартака» прилетел в Москву

Смолов перешел в «Краснодар»

Влашич выбыл до конца Евро из-за травмы

«Гавр» определился с будущим Кузяева

Заболотный покинул ЦСКА. Клуб уже нашел ему замену – 19-летнего форварда сборной Беларуси

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Грузия проиграла на Евро Турции (1:3), а Португалия вырвала победу над Чехий (2:1)

Роналду стал первым футболистом в истории, который сыграл на шести Евро