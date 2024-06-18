Разгром Украины на Евро-2024, запрет российских флагов, откровения Хвичи про «Локо» и другие новости

У РПЛ может смениться титульный спонсор

Роналду планирует сыграть на ЧМ-2026

УЕФА запретил проносить флаги России на матч Евро-2024 Румыния – Украина

Президент «Аль-Хиляля» раскрыл, от какой зарплаты отказался Месси в 2023 году

Румыния разгромила Украину, Бельгия проиграла Словакии, Франция победила Австрию на Евро-2024

Мбаппе перенесет операцию – его увезли со стадиона на скорой

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