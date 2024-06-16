Роналдиньо объявил бойкот матчам сборной Бразилии

Легендарный футболист сборной Бразилии Роналдиньо недоволен игрой команды.
«Это, пожалуй, одна из худших команд последних лет, у нее нет уважаемых лидеров, только средние игроки. Наша игра – одна из худших вещей, которые я когда-либо видел. Я заявляю, что не буду смотреть ни одну игру Кубка Америки, и не буду праздновать победы», – написал Роналдиньо.
- Роналдиньо повесил бутсы на гвоздь в 2018 году. Всего в майке пентакампеонов футболист провел 97 поединков. В них он сумел записать в свой актив 33 гола. Вместе с командой экс-игрок «Барселоны» завоевал золотые медали ЧМ в 2002 году.
- Сборная Бразилии продолжает подготовку в Кубку Америки. Команда провела две товарищеские игры. 9 июня бразильцы обыграли Мексику (3:2) благодаря голам Перейры, Мартинелли и Эндрика. А 13 июня Бразилия не сумела обыграть США. Поединок завершился со счетом 1:1.
- Напомним, что Бразилия выигрывала Кубок Америки в 2019 году.