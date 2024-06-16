Роналдиньо объявил бойкот матчам сборной Бразилии

Легендарный футболист сборной Бразилии Роналдиньо недоволен игрой команды.

«Это, пожалуй, одна из худших команд последних лет, у нее нет уважаемых лидеров, только средние игроки. Наша игра – одна из худших вещей, которые я когда-либо видел. Я заявляю, что не буду смотреть ни одну игру Кубка Америки, и не буду праздновать победы», – написал Роналдиньо.