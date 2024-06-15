Старт Евро-2024, «ПСЖ» объявил о переходе Сафонова, «Зенит» купил Латышонка и другие новости

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«ПСЖ» объявил о трансфере Сафонова – Матвей стал самым дорогим вратарем в истории чемпионата Франции

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