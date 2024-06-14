Тикнизян может перейти в «Спартак», Терзич покинул «Боруссию», Анчелотти грозит тюрьма и другие новости

«Бешикташ» и «Зенит» согласовали суммы трансферов двух игроков.
Журналист назвал зарплату Фернандеша в «Зените».
Месси отказался от участия в Олимпийских играх-2024.
Моуринью назвал лучшего футболиста поколения.
Бывший тренер «Шахтера» возглавил «Милан».
Слишкович объяснил, почему ушел из «Спартака».
«Боруссия» объявила об уходе главного тренера – он покинул команду из-за конфликта с Хуммельсом.
«Газпром» может стать титульным спонсором еще одного клуба.
Испанская прокуратура запросила пять лет тюрьмы для Анчелотти.
«Зенит» проведет в Санкт-Петербурге три матча с зарубежными клубами.