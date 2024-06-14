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    • Тикнизян может перейти в «Спартак», Терзич покинул «Боруссию», Анчелотти грозит тюрьма и другие новости

    Тикнизян может перейти в «Спартак», Терзич покинул «Боруссию», Анчелотти грозит тюрьма и другие новости

    «Бешикташ» и «Зенит» согласовали суммы трансферов двух игроков.

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    «Спартак» и «Зенит» поборются за Тикнизяна.

    Источник: «Бомбардир»

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