«Зенит» заинтересован в Йовиче, «Локо» отказался от Джикии и другие новости

Гончаренко стал жертвой обмана, когда уходил из «Урала».

Реакция Безрукова на наказание за скандальную шутку.

Обращение Ловчева к Сафонову на фоне скандала с алиментами.

Три игрока представят РПЛ на Евро-2024.

Аршавин требует с Радимова деньги за помощь на «Кто хочет стать миллионером?» – Владислав жестко ответил.

Родной клуб отказался от Джикии.

35-летний Ионов продлил контракт с командой Первой лиги.

«Зенит» сделал запрос по Йовичу из «Милана» – игрок уже подписался на российский клуб.

Директор «Баварии» заявил, что трансфер Мбаппе в «Реал» убивает футбол.

Федотов может возглавить команду Первой лиги после увольнения из ЦСКА.

10 самых дорогих российских игроков.