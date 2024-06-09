Переговоры «Зенита» и «Краснодара» по Кордобе, «Чайка» вернулась в Первую лигу и другие новости

84-летний Сабо объяснил, почему футболисты должны ограничивать себя в сексе.
Мать девушки игрока «Оренбурга» застала его с пятью проститутками – футболист на нее напал.
Звезда «Дома-2» родила от Промеса.
Опубликованы зарплаты игроков «Торпедо» в прошлом сезоне.
Подробности переговоров «Зенита» и «Краснодара» по Кордобе.
В Госдуме назвали предательством трансфер Сафонова в «ПСЖ».
Казахстанские болельщики возмущены зарплатой Черчесова в сборной.
Реакция «ПСЖ» на запрет Сафонову покидать Россию.
Наказанная за договорные матчи «Чайка» вернулась в Первую лигу.
Сабо: «Лобановский сам себя уничтожил – пил ежедневно».