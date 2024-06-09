Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Переговоры «Зенита» и «Краснодара» по Кордобе, «Чайка» вернулась в Первую лигу и другие новости

    Переговоры «Зенита» и «Краснодара» по Кордобе, «Чайка» вернулась в Первую лигу и другие новости

    84-летний Сабо объяснил, почему футболисты должны ограничивать себя в сексе.

    Мать девушки игрока «Оренбурга» застала его с пятью проститутками – футболист на нее напал.

    Звезда «Дома-2» родила от Промеса.

    Опубликованы зарплаты игроков «Торпедо» в прошлом сезоне.

    Подробности переговоров «Зенита» и «Краснодара» по Кордобе.

    В Госдуме назвали предательством трансфер Сафонова в «ПСЖ».

    Казахстанские болельщики возмущены зарплатой Черчесова в сборной.

    Реакция «ПСЖ» на запрет Сафонову покидать Россию.

    Наказанная за договорные матчи «Чайка» вернулась в Первую лигу.

    Сабо: «Лобановский сам себя уничтожил – пил ежедневно».

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:49
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+