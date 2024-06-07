Карпин сказал, чего опасается перед матчем сборной России с Беларусью

Главный тренер сборной России Валерий Карпин надеется, что его подопечные профессионально отнесутся к товарищескому матчу против Беларуси.
– Атмосфера хорошая. Готовимся к матчу в хорошем расположении духа.
– Должно вас немного беспокоить, чтобы ребята приехали не на дискотеку, а все‑таки на матч?
– Да, опасения такие присутствуют. Потому что, возможно, [у игроков] отпускное настроение. Надеюсь, что все отнесутся профессионально к этой игре.
- Игра Беларусь – Россия пройдет в пятницу в Минске и начнется в 20:00 мск.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.