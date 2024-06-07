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    • Карпин сказал, чего опасается перед матчем сборной России с Беларусью

    Карпин сказал, чего опасается перед матчем сборной России с Беларусью

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин надеется, что его подопечные профессионально отнесутся к товарищескому матчу против Беларуси.

    – Атмосфера хорошая. Готовимся к матчу в хорошем расположении духа.

    – Должно вас немного беспокоить, чтобы ребята приехали не на дискотеку, а все‑таки на матч?

    – Да, опасения такие присутствуют. Потому что, возможно, [у игроков] отпускное настроение. Надеюсь, что все отнесутся профессионально к этой игре.

    • Игра Беларусь – Россия пройдет в пятницу в Минске и начнется в 20:00 мск.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.06.2024 10:44
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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1717749583
    "Надеюсь, что все отнесутся профессионально к этой игре." Я получу премиальные за победу и уйду в отпуск, а то Дашка уже требует новых фотографий на море)))
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    rash1959
    1717752864
    чего опасается? уедет в минск, а тут радимов к "девке-дашке" нагрянет
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    zigbert
    1717763728
    Это не проблема, все в равных условиях. Эдуард Малафеев посоветовал бы сыграть в этом случае в "искренний футбол".
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