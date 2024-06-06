В группе E на Евро-2024 сыграют Румыния, Бельгия, Словакия и Украина. В 1-м туре сыграют Румыния – Украина и Бельгия – Словакия (17 июня). Во 2-м туре встретятся Словакия – Украина и Бельгия – Румыния (21-22 июня). В 3-м туре сыграют Сыграют Словакия – Румыния и Украина – Бельгия (26 июня).

В рейтинге УЕФА сборная Бельгии занимает 2-е место, сборная Украины – 12-е, Румыния находится на 23-й строчке, а Словакия – на 25-й. Явным фаворитом группы является сборная Бельгии.

Бельгия

Коллектив Доменико Тедеско набрал в своей отборочной группе набрал 20 очков и занял 1-е место. В соперниках у бельгийцев были сборные Австрии, Швеции, Азербайджана и Эстонии. Команда одержала 6 побед и 2 раза сыграла вничью при разнице мячей 22:4.

Состав бельгийцев – сплав опыта и молодости: де Брейне и Троссард, Витсель и Онана, Лукаку и де Кетеларе, Карраско и Доку. Большая потеря – отсутствие Тибо Куртуа из-за конфликта с Тедеско.

Наивысшее достижение Бельгии на чемпионатах Европы – серебро в 1980 году.

Румыния

Сборная Румынии выиграла свою отборочную группу, набрав 22 очка. В соперниках были сборные Швейцарии, Израиля, Беларуси, Косово и Андорры. Подопечные Эдварда Йордэнеску одержали 6 побед и 4 матча свела вничью, разница мячей – 16:5.

Наивысшее достижение сборной Румынии на чемпионатах Европы – выход в 1/4 финала в 2000 году.

Словакия

Сборная Словакии в отборочной группе заняла 2-е место, набрав 22 очка. Соперниками по группе команды Франческо Кальцоны были сборные Португалии, Люксембурга, Исландии, Боснии и Герцеговины, Лихтенштейна. Словацкая команда одержала 7 побед, 1 раз сыграла вничью и 2 раза проиграла, разница мячей – 17:8.

Лучшее выступление на чемпионате Европы – выход в 1/8 финала в 2016 году.

Украина

Подопечные Сергея Реброва в отборочной группе заняли 3-е место с 14 очками. Противостояли украинцам сборные Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты. Украина добыла 4 победы, 2 раза сыграла вничью и 2 игры проиграла, разница мячей – 11:8.

В полуфинале стыкового турнира украинцы переиграли сборную Боснии и Герцеговины – 2:1. В финале Украина победила Исландию – 2:1.

Наивысшее достижение сборной на Евро – выход в 1/4 финала в 2020 году. У сборной Украины в составе много талантливых игроков, которые успешно провели сезон – Лунин, Довбик, Цыганков и другие.

Прогноз на победителя группы E

Скорее всего, Бельгия займет 1-е место без особых проблем. За второе место развернется жаркая борьба, в которой трудно выделить фаворита, но мы ставим на Украину.

Бельгия – победитель группы (1.35), выход в плей-офф (1.03);

Украина – победитель группы (6.50), выход в плей-офф (1.55);

Румыния – победитель группы (8.00), выход в плей-офф (1.60);

Словакия – победитель группы (12.0), выход в плей-офф (2.00).