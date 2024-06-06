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    Прогноз на выход из группы E на Евро-2024

    В группе E на Евро-2024 сыграют Румыния, Бельгия, Словакия и Украина. В 1-м туре сыграют Румыния – Украина и Бельгия – Словакия (17 июня). Во 2-м туре встретятся Словакия – Украина и Бельгия – Румыния (21-22 июня). В 3-м туре сыграют Сыграют Словакия – Румыния и Украина – Бельгия (26 июня).

    В рейтинге УЕФА сборная Бельгии занимает 2-е место, сборная Украины – 12-е, Румыния находится на 23-й строчке, а Словакия – на 25-й. Явным фаворитом группы является сборная Бельгии.

    Бельгия

    Коллектив Доменико Тедеско набрал в своей отборочной группе набрал 20 очков и занял 1-е место. В соперниках у бельгийцев были сборные Австрии, Швеции, Азербайджана и Эстонии. Команда одержала 6 побед и 2 раза сыграла вничью при разнице мячей 22:4.

    Состав бельгийцев – сплав опыта и молодости: де Брейне и Троссард, Витсель и Онана, Лукаку и де Кетеларе, Карраско и Доку. Большая потеря – отсутствие Тибо Куртуа из-за конфликта с Тедеско.

    Наивысшее достижение Бельгии на чемпионатах Европы – серебро в 1980 году.

    Румыния

    Сборная Румынии выиграла свою отборочную группу, набрав 22 очка. В соперниках были сборные Швейцарии, Израиля, Беларуси, Косово и Андорры. Подопечные Эдварда Йордэнеску одержали 6 побед и 4 матча свела вничью, разница мячей – 16:5.

    Наивысшее достижение сборной Румынии на чемпионатах Европы – выход в 1/4 финала в 2000 году.

    Словакия

    Сборная Словакии в отборочной группе заняла 2-е место, набрав 22 очка. Соперниками по группе команды Франческо Кальцоны были сборные Португалии, Люксембурга, Исландии, Боснии и Герцеговины, Лихтенштейна. Словацкая команда одержала 7 побед, 1 раз сыграла вничью и 2 раза проиграла, разница мячей – 17:8.

    Лучшее выступление на чемпионате Европы – выход в 1/8 финала в 2016 году.

    Украина

    Подопечные Сергея Реброва в отборочной группе заняли 3-е место с 14 очками. Противостояли украинцам сборные Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты. Украина добыла 4 победы, 2 раза сыграла вничью и 2 игры проиграла, разница мячей – 11:8.

    В полуфинале стыкового турнира украинцы переиграли сборную Боснии и Герцеговины – 2:1. В финале Украина победила Исландию – 2:1.

    Наивысшее достижение сборной на Евро – выход в 1/4 финала в 2020 году. У сборной Украины в составе много талантливых игроков, которые успешно провели сезон – Лунин, Довбик, Цыганков и другие.

    Прогноз на победителя группы E

    Скорее всего, Бельгия займет 1-е место без особых проблем. За второе место развернется жаркая борьба, в которой трудно выделить фаворита, но мы ставим на Украину.

    Бельгия – победитель группы (1.35), выход в плей-офф (1.03);

    Украина – победитель группы (6.50), выход в плей-офф (1.55);

    Румыния – победитель группы (8.00), выход в плей-офф (1.60);

    Словакия – победитель группы (12.0), выход в плей-офф (2.00).

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    Источник: «Бомбардир»

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