Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Вице-премьер России обвинил не занимающихся спортом людей во вредительстве стране

    Вице-премьер России обвинил не занимающихся спортом людей во вредительстве стране

    Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ, призвал россиян заниматься спортом.

    «Спорт – это не просто стиль жизни, потому что спорт пронизывает все сферы нашей жизни, в том числе в экономику. Всем известно, что чтобы быть на пике формы, надо заниматься спортом.

    При этом вклад в экономику от людей, занимающихся спортом, оценивается примерно в 350 миллиардов рублей. Поэтому те, кто не занимаются спортом, наносят вред нашей экономике.

    Но надо иметь и инфраструктуру. Надо иметь доступные условия для наших молодых ребят. Одна из главных задач – сделать так, чтобы молодежь могла заниматься спортом по месту жительства», – процитировал Чернышенко «Матч ТВ», но спустя несколько минут слова чиновника были удалены с сайта канала.

    • Чернышенко занимает вице-премьерский пост с 2020 года.
    • Он курирует вопросы цифровой экономики и инноваций, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта.
    • Чернышенко возглавлял оргкомитет Олимпиады-2014 в Сочи.

    Новости по теме
    Ташуев возмущен недоверием к российским тренерам: «Сербы едут к нам, а мы такие тупые сидим и смотрим на них»
    Испанский тренер Беларуси охарактеризовал Карпина: «Фантастический игрок»
    Силкин дал трансферный совет «Динамо»
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:53
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1717682283
    Какие "свежие" мысли из 20-х годов прошлого столетия...
    Ответить
    Мордаванин
    1717682570
    тоисть шойгу со своей командой не спортм занимался...(
    Ответить
    The only one
    1717682575
    кто не занимаются спортом, наносят вред нашей экономике- может, кто не работает?
    Ответить
    baggio80
    1717685581
    Вот чиновники пусть покажут как надо худеть в спортзале а не в сауне и на мальдивах
    Ответить
    andr45
    1717686228
    А какими видами спорта занимаются Тимур Иванов, Анатолий Чубайс, Антон Силуанов, Татьяна Голикова и т.д. кроме успешного перетягивания денежного каната в свой карман?
    Ответить
    Spartak_forv@
    1717686686
    Типичный шариков
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717688016
    Применительно к Петербургу это означает, что в Зените должно больше играть в основном составе россиян, так как тогда больше юниоров будут играть в футбол
    Ответить
    ...уефан
    1717688511
    ..."Ой, дурак"(с)...
    Ответить
    DVOK68
    1717688582
    Круто солит,как есть будет?Это личное,чем заниматься.И потом спорт и физкультура это разное.Побегать и к турничку подойти,это можно(и нужно!),а с детства большой спорт,это совсем иное уже.
    Ответить
    Barmaleushka
    1717693745
    Шёл бы ты "дядя" поработал .
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+