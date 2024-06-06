Вице-премьер России обвинил не занимающихся спортом людей во вредительстве стране

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ, призвал россиян заниматься спортом.
«Спорт – это не просто стиль жизни, потому что спорт пронизывает все сферы нашей жизни, в том числе в экономику. Всем известно, что чтобы быть на пике формы, надо заниматься спортом.
При этом вклад в экономику от людей, занимающихся спортом, оценивается примерно в 350 миллиардов рублей. Поэтому те, кто не занимаются спортом, наносят вред нашей экономике.
Но надо иметь и инфраструктуру. Надо иметь доступные условия для наших молодых ребят. Одна из главных задач – сделать так, чтобы молодежь могла заниматься спортом по месту жительства», – процитировал Чернышенко «Матч ТВ», но спустя несколько минут слова чиновника были удалены с сайта канала.
- Чернышенко занимает вице-премьерский пост с 2020 года.
- Он курирует вопросы цифровой экономики и инноваций, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта.
- Чернышенко возглавлял оргкомитет Олимпиады-2014 в Сочи.