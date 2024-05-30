Слишкович покинул «Спартак», Дзюба и еще два игрока ушли из «Локо», новые тренеры «Барсы» и «Баварии» и другие новости

«Спартак» объявил об уходе Слишковича
«ПСЖ» не выплатил Мбаппе часть зарплаты и премии
«Краснодар» принял решение по Мусаеву
«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы, Жемалетдинова и Магкеева
Флик возглавил «Барселону» вместо Хави
«Бавария» объявила о назначении Компани
«Урал» проиграл «Акрону» в первом стыковом матче, «Пари НН» уступил тульскому «Арсеналу»
Джикия обсуждал с Галактионовым свой переход в «Локомотив»: подробности
«Пари НН» хочет заполучить Черчесова и Дзюбу, если останется в РПЛ. Артем интересен еще двум клубам РПЛ
«Олимпиакос» в финале Лиги конференций победил «Фиорентину» (1:0), выиграв первый еврокубок в истории Греции
Источник: «Бомбардир»