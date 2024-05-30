Слишкович покинул «Спартак», Дзюба и еще два игрока ушли из «Локо», новые тренеры «Барсы» и «Баварии» и другие новости

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«Бавария» объявила о назначении Компани

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«Олимпиакос» в финале Лиги конференций победил «Фиорентину» (1:0), выиграв первый еврокубок в истории Греции