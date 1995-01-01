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Слишкович покинул «Спартак», Дзюба и еще два игрока ушли из «Локо», новые тренеры «Барсы» и «Баварии» и другие новости
01:23
Форвард «Олимпиакоса» Эль-Кааби побил рекорд Роналду, Бензема и Фалькао
00:56
Мостовой: «Я забивал ведущим клубам Европы, а контракт предлагают Мусаеву – как такое возможно?»
4
00:41
Лига конференций. «Олимпиакос» в финале победил «Фиорентину» (1:0), выиграв первый еврокубок в истории Греции
4
00:28
«Краснодар» предложил «Оренбургу» обмен игроками с доплатой
1
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Все новости
01:12
63-летний Мендилибар выиграл еврокубок 2-й сезон подряд – до этого у тренера не было трофеев
00:17
Стало известно, когда «Реал» объявит о переходе Мбаппе
29 мая
23:59
Четырех футболисток «Крыльев» сняли с поезда за пьяный дебош
5
23:49
Фото
Роналду вручили 14-ю «Золотую бутсу» за карьеру
3
23:37
Клубы РПЛ выдали худший результат в стыках за десять лет
23:23
Лунин серьезно заболел за три дня до финала Лиги чемпионов
2
22:55
Глушаков оценил приглашение Станковича в «Спартак»
22:44
«Аталанта» может совершить обмен игроками с «Болоньей» с участием Миранчука
22:33
Джикия обсуждал с Галактионовым свой переход в «Локомотив»: подробности
1
22:22
Мбаппе ответил, жалеет ли он, что не покинул «ПСЖ» в 2022 году
3
21:57
«Пари НН» хочет заполучить Черчесова и Дзюбу, если останется в РПЛ
5
21:45
Лукаку может оказаться в третьем итальянском клубе за карьеру
1
21:34
Губерниев отреагировал на уход Слишковича из «Спартака»
9
21:21
«Ньюкасл» не продлил контракты с пятью футболистами
21:10
РПЛ. «Пари НН» уступил тульскому «Арсеналу» (1:2) в первом стыке
35
21:03
Мбаппе: «Я объявлю свой новый клуб в ближайшие несколько дней»
6
20:54
Детский тренер Дзюбы: «Думаю, Артем не сможет поиграть даже в Китае»
4
20:47
Тренер «Акрона» прокомментировал победу над «Уралом»
2
20:40
«Рубин» избавился от легионера, не сыгравшего ни разу за три месяца
1
20:31
Гончаренко объяснил поражение «Урала» от «Акрона»
4
20:20
«Интер» нацелился на экс-защитника ЦСКА
20:08
Фото
Два футболиста покинули «Ахмат»
3
19:58
«Арсенал» даст Артете рекордную зарплату в истории клуба
19:47
Брат Чалова опроверг, что Федор будет играть за команду с сине-белыми цветами: «Я перепутал»
12
19:36
«Севилья» не продлила контракт с аргентинским вингером
19:19
Мостовой оценил перспективы Дзюбы после ухода из «Локомотива»
5
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Обзор матча «Урал» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
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РПЛ. «Урал» проиграл «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче
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