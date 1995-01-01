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Главные новости
09:01
«МЮ» провел переговоры с Почеттино
08:53
Слишкович: «Не считаю Петербург футбольным городом»
2
08:49
Вратарь «ПСЖ» покинет клуб из-за трансфера Сафонова
2
08:20
Какой стадион примет финал Евро-2024? Совсем недавно там славно пошумели парни из «Байера».
2
08:18
Стало известно, когда Гвардиола покинет «Манчестер Сити»
2
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Все новости
09:12
Видео
Грилиш едва не выпал из чемпионского автобуса «Манчестер Сити»
09:07
В Европе подтвердили скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ», беспроигрышная серия Слуцкого, уход Песьякова из «Ростова» и другие новости
08:09
Агент Тюкавина ответил на критику Мостового
08:00
Хави раскрыл чувства от увольнения из «Барселоны»
07:55
Анчелотти сделал выговор Куртуа после ошибки в матче с «Бетисом»
07:47
Определен обладатель «Золотой бутсы»
00:45
Украинец Довбик стал лучшим бомбардиром Примеры
4
00:08
Примера. «Барселона» победила «Севилью» (2:1) в последнем матче Хави
26 мая
23:56
Журавель назвал главного претендента на титул РПЛ в следующем сезоне – это не «Зенит»
9
23:44
Серия А. Дубль Арнаутовича помог «Интеру» сыграть вничью с «Вероной» (2:2)
23:30
Генич одним словом охарактеризовал сезон РПЛ
3
22:58
Видео
Черчесов проанализировал ошибку Песьякова против «Зенита» – благодаря ей петербуржцы стали чемпионами
17
22:41
Медведеву стало плохо на закрытии сезона РПЛ
5
22:29
За «Милан» дебютировал игрок, купленный 6 лет назад за 37 миллионов
2
22:22
Клуб Роналдо вернулся в Примеру
22:14
Губерниев отреагировал на чемпионство «Зенита»
6
21:58
Видео
Бузова высмеяла Тарасова на премии РПЛ
6
21:51
Фото
РПЛ назвала лучшего игрока сезона
4
21:42
Фото
Награжден лучший комментатор сезона РПЛ
7
21:38
Видео
Определен лучший гол сезона РПЛ
6
21:32
Булыкин видит только один минус в трансфере Сафонова в «ПСЖ»
5
21:20
«Галатасарай» выиграл чемпионат Турции, набрав 102 очка
1
21:09
Назван лучший тренер сезона РПЛ
14
21:06
РПЛ назвала лучших игроков сезона в каждой линии
3
20:59
Мостовой объяснил, почему Тюкавина нельзя считать лучшим игроком сезона РПЛ
11
20:48
Реакция Малкома на чемпионство «Зенита»
6
20:37
«Зенит» показал яйца»: Быстров – о чемпионстве петербуржцев
18
20:13
Фото
Назван лучший молодой игрок сезона РПЛ
6
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3
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1
Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
2
Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
3
Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
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01.01.1970 03:00
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