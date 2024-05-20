Уход Мозеса из «Спартака», пента-трик Кассьерры, чемпионство «Сити» и Оздоева и другие новости

«Спартак» объявил об уходе Мозеса.
Агент: «Менеджеры «Лукойла» не стоят выеденного яйца по сравнению с Джикией!».
Стало известно, почему Игнашевич не вернется в ЦСКА.
Работой Федотова в ЦСКА недоволен лично Гинер.
«Динамо» пригласит Бубнова на празднование чемпионства, несмотря на его психическое расстройство.
Стало известно, в каком городе Джикия продолжит карьеру.
Раскрыта сумма, которую обещали «Крыльям Советов» за победу над «Динамо».
«Манчестер Сити» в 4-й раз подряд выиграл АПЛ – это рекорд.
РПЛ. «Зенит» разгромил на выезде «Ахмат» (5:1), у Кассьерры пента-трик.
Оздоев стал чемпионом Греции.