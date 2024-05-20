Уход Мозеса из «Спартака», пента-трик Кассьерры, чемпионство «Сити» и Оздоева и другие новости

«Спартак» объявил об уходе Мозеса.

Агент: «Менеджеры «Лукойла» не стоят выеденного яйца по сравнению с Джикией!».

Стало известно, почему Игнашевич не вернется в ЦСКА.

Работой Федотова в ЦСКА недоволен лично Гинер.

«Динамо» пригласит Бубнова на празднование чемпионства, несмотря на его психическое расстройство.

Стало известно, в каком городе Джикия продолжит карьеру.

Раскрыта сумма, которую обещали «Крыльям Советов» за победу над «Динамо».

«Манчестер Сити» в 4-й раз подряд выиграл АПЛ – это рекорд.

РПЛ. «Зенит» разгромил на выезде «Ахмат» (5:1), у Кассьерры пента-трик.

Оздоев стал чемпионом Греции.