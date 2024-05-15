«Спартак» вылетел из Кубка от «Балтики», «Зенит» повысил зарплату Семаку, два европейских клуба хотят Тюкавина и другие новости

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Левандовскому хотят вручить «Золотой мяч» за 2020-й год

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«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» благодаря дублю Холанда и вышел в лидеры АПЛ за тур до конца сезона