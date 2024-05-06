Роналду может стать одноклубником Месси, «гол года» Тюкавина, замена судьи на матче «Зенита» и другие новости

Дзюбу призвали покинуть РПЛ.
«Зенит» начал сотрудничество с клубом из ОАЭ.
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого снова разгромно победил в чемпионате Китая.
Экс-тренер «Спартака» отказал «Баварии» – известна причина.
Ташуев раскрыл размер своей пенсии: «Страшно сказать».
Роналду может летом стать одноклубником Месси.
«Это гол года»: Тюкавин забил пяткой в ворота «Сочи».
За Промесом следила разведка Нидерландов.
РФС объяснил замену судьи на матче «Факел» – «Зенит».
Стало известно новое местонахождение Александра Кержакова.