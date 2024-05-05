Новый тренер «Пари НН», трофей Бакаева в ОАЭ, чемпионство «Реала», покер Холанда и другие новости

ФИФА сообщила РФС, когда снимет бан с российского футбола.

В РФС назвали условие для коллапса в российском футболе.

Бакаев выиграл первый трофей в ОАЭ.

«Пари НН» объявил о назначении нового тренера.

В «Зените» прокомментировали слухи о возможном трансфере Неймара.

Новый главный тренер «Пари НН» пригласил Мостового на стажировку.

Подробности несостоявшегося снятия «Краснодара» с РПЛ в 2022 году.

РПЛ. «Краснодар» уступил дома «Ахмату» (0:1) и упустил шанс выйти на 1-е место.

«Реал» в 36-й раз стал чемпионом Испании.

АПЛ. Покер Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Вулверхэмптоном» (5:1).

Роналду оформил хет-трик в матче с «Аль-Вахдой».