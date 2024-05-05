Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Новый тренер «Пари НН», трофей Бакаева в ОАЭ, чемпионство «Реала», покер Холанда и другие новости

    Новый тренер «Пари НН», трофей Бакаева в ОАЭ, чемпионство «Реала», покер Холанда и другие новости

    ФИФА сообщила РФС, когда снимет бан с российского футбола.

    В РФС назвали условие для коллапса в российском футболе.

    Бакаев выиграл первый трофей в ОАЭ.

    «Пари НН» объявил о назначении нового тренера.

    В «Зените» прокомментировали слухи о возможном трансфере Неймара.

    Новый главный тренер «Пари НН» пригласил Мостового на стажировку.

    Подробности несостоявшегося снятия «Краснодара» с РПЛ в 2022 году.

    РПЛ. «Краснодар» уступил дома «Ахмату» (0:1) и упустил шанс выйти на 1-е место.

    «Реал» в 36-й раз стал чемпионом Испании.

    АПЛ. Покер Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Вулверхэмптоном» (5:1).

    Роналду оформил хет-трик в матче с «Аль-Вахдой».

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:45
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+