Россия сыграет с Белоруссией, «Спартак» – с «Балтикой» в финале Пути регионов, Промес угрожал убить брата и другие новости

Буланова прокомментировала продление контракта «Зенита» с Семаком.

Стало известно, почему автобус «ПСЖ» уехал с матча в Дортмунде без Мбаппе.

Матч Белоруссия – Россия официально анонсирован.

Стал известен долг ФИФА перед Россией.

Ташуев заявил, что Гвардиола использует его тактическое новшество.

«Челси» хочет вернуть Конте.

Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром».

Слишкович повторил достижение Черчесова и Карреры в «Спартаке».

«Зарежу его до смерти»: Промес – о раненном им кузене.

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Стало известно место проведения финала Пути регионов между «Спартаком» и «Балтикой».

«Зенит» нарушит закон, если продлит Семака до 2030 года.