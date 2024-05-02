«Спартак» прошел «Динамо», закрытие дела Промеса, рекорд Слуцкого в Китае и другие новости

Определены сроки начала сезона РПЛ-2024/25.

У Левандовского возник конфликт с партнером по «Барселоне».

Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто.

Семак объяснил два поражения «Зенита» подряд в РПЛ.

ЦСКА провокационным видео анонсировал три матча с «Зенитом».

Хвича озвучил «Наполи» свои требования по зарплате.

Стало известно, кто возглавит «Пари НН» вместо Юрана.

Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа».

Черчесов и еще три тренера отказались работать в «Пари НН».

Фонбет Кубок России. «Спартак» победил «Динамо» (2:0) и вышел в финал Пути регионов.

Слишкович может стать постоянным тренером «Спартака».