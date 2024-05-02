«Спартак» прошел «Динамо», закрытие дела Промеса, рекорд Слуцкого в Китае и другие новости

Определены сроки начала сезона РПЛ-2024/25.
У Левандовского возник конфликт с партнером по «Барселоне».
Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто.
Семак объяснил два поражения «Зенита» подряд в РПЛ.
ЦСКА провокационным видео анонсировал три матча с «Зенитом».
Хвича озвучил «Наполи» свои требования по зарплате.
Стало известно, кто возглавит «Пари НН» вместо Юрана.
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа».
Черчесов и еще три тренера отказались работать в «Пари НН».
Фонбет Кубок России. «Спартак» победил «Динамо» (2:0) и вышел в финал Пути регионов.
Слишкович может стать постоянным тренером «Спартака».