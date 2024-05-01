Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Продление Семака, состояние здоровья Галицкого, Иван Игнатьев покинул Сербию и другие новости

    Продление Семака, состояние здоровья Галицкого, Иван Игнатьев покинул Сербию и другие новости

    Нобоа назвал Заболотного лучшим форвардом России: «Легендарный нападающий».

    Дюков ответил, вернется ли Россия в УЕФА при его жизни.

    «Как только что-то идет не так, вы готовы тухлыми помидорами закидать «любимый» клуб»: дочь Семака – фанатам «Зенита».

    Маслов рассказал, что изменилось в «Спартаке» при Слишковиче.

    Агент Смирнов рассказал о состоянии здоровья Галицкого – у него онкология.

    После 30-го тура РПЛ 1-е место могут поделить 8 команд, «Спартак» может стать чемпионом, а «Зенит» – не попасть в топ-6.

    Нобоа объяснил, почему покинул Россию после 17 лет в РПЛ.

    Нобоа: «Конечно, «Сочи» – это «Зенит-2».

    Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца.

    Дзюба может продолжить карьеру в Казахстане.

    «Зенит» продлит Семака до 2030 года.

    ЭСК: Казарцев ошибочно не удалил Мойзеса в матче со «Спартаком».

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2024 10:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+