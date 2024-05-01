Продление Семака, состояние здоровья Галицкого, Иван Игнатьев покинул Сербию и другие новости

Нобоа назвал Заболотного лучшим форвардом России: «Легендарный нападающий».

Дюков ответил, вернется ли Россия в УЕФА при его жизни.

«Как только что-то идет не так, вы готовы тухлыми помидорами закидать «любимый» клуб»: дочь Семака – фанатам «Зенита».

Маслов рассказал, что изменилось в «Спартаке» при Слишковиче.

Агент Смирнов рассказал о состоянии здоровья Галицкого – у него онкология.

После 30-го тура РПЛ 1-е место могут поделить 8 команд, «Спартак» может стать чемпионом, а «Зенит» – не попасть в топ-6.

Нобоа объяснил, почему покинул Россию после 17 лет в РПЛ.

Нобоа: «Конечно, «Сочи» – это «Зенит-2».

Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца.

Дзюба может продолжить карьеру в Казахстане.

«Зенит» продлит Семака до 2030 года.

ЭСК: Казарцев ошибочно не удалил Мойзеса в матче со «Спартаком».