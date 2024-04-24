Позиция руководства РПЛ по поводу расширения лиги в 2024 году

Стало известно, готовы ли руководители РПЛ к увеличению числа участников лиги.
Обсуждения о возможности расширения активизировались в последние несколько недель. Отдельные клубы, находящиеся под угрозой вылета, собирались обратиться к боссам Премьер-лиги с соответствующим предложением.
«В руководстве лиги пока не видят смысла в расширении, поскольку такой шаг не ведет к ее развитию, повышению конкуренции или зрелищности.
Также расширение приведет к тому, что спонсорских денег станет меньше, а клубы больше будут тратить на поездки.
Кроме того, такие решения не должны приниматься в самом конце сезона, а регламент турнира был согласован до старта РПЛ», – сообщил источник.
- Сейчас в РПЛ 16 клубов.
- 2 худшие команды чемпионата вылетают напрямую в Первую лигу (после 24 туров это «Ахмат» и «Сочи»).
- Еще 2 играют в стыках (на сегодняшний день это «Урал» и «Балтика»).