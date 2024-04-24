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    • Позиция руководства РПЛ по поводу расширения лиги в 2024 году

    Позиция руководства РПЛ по поводу расширения лиги в 2024 году

    Стало известно, готовы ли руководители РПЛ к увеличению числа участников лиги.

    Обсуждения о возможности расширения активизировались в последние несколько недель. Отдельные клубы, находящиеся под угрозой вылета, собирались обратиться к боссам Премьер-лиги с соответствующим предложением.

    «В руководстве лиги пока не видят смысла в расширении, поскольку такой шаг не ведет к ее развитию, повышению конкуренции или зрелищности.

    Также расширение приведет к тому, что спонсорских денег станет меньше, а клубы больше будут тратить на поездки.

    Кроме того, такие решения не должны приниматься в самом конце сезона, а регламент турнира был согласован до старта РПЛ», – сообщил источник.

    • Сейчас в РПЛ 16 клубов.
    • 2 худшие команды чемпионата вылетают напрямую в Первую лигу (после 24 туров это «Ахмат» и «Сочи»).
    • Еще 2 играют в стыках (на сегодняшний день это «Урал» и «Балтика»).

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    Источник: «Спорт РБК»

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    24.04.2024 14:02
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    Комментарии (5)
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    aldo conte
    1713958112
    У меня плохое предчувствие, что если "Ахмат" вылетит, Кадыров обратится лично к ВВП и чеченский клуб оставят в РПЛ. В переходниках "Ахмату" помогут судьи.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1713959304
    Официально позиция руководства рпл по этому вопросу нигде не озвучена, а то что где-то, какой-то источник сообщил - это всё бабушкины сплетни. Так что ситуация с расширением вполне возможна, будут смотреть по факту - смотря какой клуб будет вылетать.
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    FCSpartakM
    1713976051
    По-хорошему нужно сокращать до 12 и играть в 4 круга, а лучше в 2 с системой плей-офф. Так и ФНЛ станет более престижным турниром, а рос.паспорт не будет столько стоить. Будут пассажиры пылить в первой лиге
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