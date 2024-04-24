Позиция руководства РПЛ по поводу расширения лиги в 2024 году

Стало известно, готовы ли руководители РПЛ к увеличению числа участников лиги.

Обсуждения о возможности расширения активизировались в последние несколько недель. Отдельные клубы, находящиеся под угрозой вылета, собирались обратиться к боссам Премьер-лиги с соответствующим предложением.

«В руководстве лиги пока не видят смысла в расширении, поскольку такой шаг не ведет к ее развитию, повышению конкуренции или зрелищности.

Также расширение приведет к тому, что спонсорских денег станет меньше, а клубы больше будут тратить на поездки.

Кроме того, такие решения не должны приниматься в самом конце сезона, а регламент турнира был согласован до старта РПЛ», – сообщил источник.