Отставка Абаскаля из «Спартака», уход Миранчука из «Локо», чемпионство «Байера» и другие новости

Семак отреагировал на поздравления «Зенита» с шестым подряд чемпионством.
Юран саботировал интервью «Матч ТВ» перед матчем с «Оренбургом».
Агент: «99%, что Миранчук летом покинет «Локо».
«Спартак» уволил Абаскаля – известно, кто будет руководить командой в матче с «Зенитом».
РПЛ. «Урал» на 95-й минуте вырвал победу над «Динамо» (2:1), у москвичей 3 поражения подряд.
Зарема прокомментировала увольнение Абаскаля из «Спартака».
РПЛ. Роналдо принес «Ростову» победу над «Факелом» – 1:0.
«Байер» стал чемпионом впервые за 120-летнюю историю.
Рахимова удалили в матче с «Крыльями Советов» – он вызвал на драку тренера самарцев.
Карпин: «Ташуев мне сказал сегодня: «Ты должен быть в «Спартаке».
Инсайдер Романо назвал главного кандидата на пост тренера «Спартака».