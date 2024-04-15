Отставка Абаскаля из «Спартака», уход Миранчука из «Локо», чемпионство «Байера» и другие новости

Семак отреагировал на поздравления «Зенита» с шестым подряд чемпионством.

Юран саботировал интервью «Матч ТВ» перед матчем с «Оренбургом».

Агент: «99%, что Миранчук летом покинет «Локо».

«Спартак» уволил Абаскаля – известно, кто будет руководить командой в матче с «Зенитом».

РПЛ. «Урал» на 95-й минуте вырвал победу над «Динамо» (2:1), у москвичей 3 поражения подряд.

Зарема прокомментировала увольнение Абаскаля из «Спартака».

РПЛ. Роналдо принес «Ростову» победу над «Факелом» – 1:0.

«Байер» стал чемпионом впервые за 120-летнюю историю.

Рахимова удалили в матче с «Крыльями Советов» – он вызвал на драку тренера самарцев.

Карпин: «Ташуев мне сказал сегодня: «Ты должен быть в «Спартаке».

Инсайдер Романо назвал главного кандидата на пост тренера «Спартака».