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    • Отставка Абаскаля из «Спартака», уход Миранчука из «Локо», чемпионство «Байера» и другие новости

    Отставка Абаскаля из «Спартака», уход Миранчука из «Локо», чемпионство «Байера» и другие новости

    Семак отреагировал на поздравления «Зенита» с шестым подряд чемпионством.

    Юран саботировал интервью «Матч ТВ» перед матчем с «Оренбургом».

    Агент: «99%, что Миранчук летом покинет «Локо».

    «Спартак» уволил Абаскаля – известно, кто будет руководить командой в матче с «Зенитом».

    РПЛ. «Урал» на 95-й минуте вырвал победу над «Динамо» (2:1), у москвичей 3 поражения подряд.

    Зарема прокомментировала увольнение Абаскаля из «Спартака».

    РПЛ. Роналдо принес «Ростову» победу над «Факелом» – 1:0.

    «Байер» стал чемпионом впервые за 120-летнюю историю.

    Рахимова удалили в матче с «Крыльями Советов» – он вызвал на драку тренера самарцев.

    Карпин: «Ташуев мне сказал сегодня: «Ты должен быть в «Спартаке».

    Инсайдер Романо назвал главного кандидата на пост тренера «Спартака».

    Источник: «Бомбардир»

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