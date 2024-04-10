Суперматч «Реала» и «Сити», Абаскаль остается, рекорд Слуцкого, ЦСКА продлил Чалова и другие новости

Названо условие для назначения Янсена тренером «Спартака» – с будущим Абаскаля уже определились

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов назвали мишенью для терактов

Президент УЕФА объяснил, почему Беларусь не отстранили из-за событий в Украине

Стало известно, какое наказание грозит Роналду за скандальное удаление в Суперкубке Саудовской Аравии

Участник стыков отбора Евро-2024 готов провести матч со сборной России

ЦСКА продлил контракт с Чаловым и нацелился на бразильского вингера

Легионер «Краснодара» попросил отпустить его в бывший клуб

Слуцкий установил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»

«Шахтер», киевское «Динамо» и еще три украинских клуба получили бронь от мобилизации

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в первом четвертьфинале ЛЧ, «Арсенал» избежал поражения от «Баварии»: видеообзор матча в Мадриде можно посмотреть здесь, игры в Лондоне – здесь