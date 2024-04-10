Суперматч «Реала» и «Сити», Абаскаль остается, рекорд Слуцкого, ЦСКА продлил Чалова и другие новости

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«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в первом четвертьфинале ЛЧ, «Арсенал» избежал поражения от «Баварии»: видеообзор матча в Мадриде можно посмотреть здесь, игры в Лондоне – здесь