Адиев возглавит «Ахмат», жеребьевка Кубка России, Россия поднялась в рейтинге ФИФА и другие новости

Директор «Спартака»: «Нет необходимости разрывать контракт с Промесом – он скоро истекает».

Зобнин: «Спартак» не может с условным «Уралом» справиться, а вы говорите про «Зенит».

Известно место России в новом рейтинге ФИФА.

Экс-игрока «Спартака» задержали в Москве за пьяный дебош.

В «Спартаке» ответили, получает ли Промес зарплату.

Хохлов может стать главным тренером «Локомотива», Ротенберг – руководителем.

Волгоград примет турнир под эгидой УЕФА.

Звезда «Дома-2» беременна от Промеса – семья подтвердила.

Головин – лучший игрок «Монако» в марте.

Итоги жеребьевки полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Стало известно, кто заменит Ромащенко в «Ахмате».