Адиев возглавит «Ахмат», жеребьевка Кубка России, Россия поднялась в рейтинге ФИФА и другие новости

Директор «Спартака»: «Нет необходимости разрывать контракт с Промесом – он скоро истекает».
Зобнин: «Спартак» не может с условным «Уралом» справиться, а вы говорите про «Зенит».
Известно место России в новом рейтинге ФИФА.
Экс-игрока «Спартака» задержали в Москве за пьяный дебош.
В «Спартаке» ответили, получает ли Промес зарплату.
Хохлов может стать главным тренером «Локомотива», Ротенберг – руководителем.
Волгоград примет турнир под эгидой УЕФА.
Звезда «Дома-2» беременна от Промеса – семья подтвердила.
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Итоги жеребьевки полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Стало известно, кто заменит Ромащенко в «Ахмате».