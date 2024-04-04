Поражение «Спартака» от «Зенита», Черчесов может возглавить «Локо» и другие новости

«Вон из футбола!»: Абаскаль упрекнул игроков «Спартака» в недонастрое на матч с «Зенитом».

Карпин высказался о возможности поработать в «Спартаке».

Карпин выделил сильнейшего игрока сборной России: «Есть он и все остальные».

Павлюченко: «Я фанат Бузовой».

Галактионов хочет уйти из «Локомотива».

Названы два кандидата на пост главного тренера «Локомотива».

Черчесова не впустили на «Лукойл Арену» без билета: «Какой билет, епт?!».

Оскорблявший Россию Хацкевич избит в Польше.

Фонбет Кубок России. «Спартак» вел, но проиграл дома «Зениту» (1:2).