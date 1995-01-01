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09:58
Хави может перейти на другую должность в «Барселоне»
09:43
6 топ-клубов Европы претендуют на 16-летнего нападающего из «Милана»
09:35
«Клермон» вряд ли выкупит Николсона у «Спартака»: известна причина
2
09:27
Месси назвал любимые виды спорта, помимо футбола
09:09
Семшов назвал две команды РПЛ с самым качественным футболом в весенней части сезона
1
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10:00
Ташаев завершил карьеру, игроки Грузии получат госнаграды и другие новости
09:51
Ролан Гусев раскрыл секрет своих штрафных и навесов
09:18
Вратарь сборной Англии пропустит Евро-2024
08:55
«Реал» продлит контракты с двумя игроками
1
08:44
Петржела спрогнозировал топ-3 РПЛ по итогам сезона
08:30
Терзич может остаться тренером «Боруссии Д», но при двух условиях
08:16
Защитник «Зенита»: «В Лиге чемпионов мы бы могли дойти до 1/4 финала»
11
08:00
«Сантос» получит трансферный бан из-за долга перед «Краснодаром»
07:45
Ролан Гусев назвал сильнейшего российского футболиста
2
00:01
Митай из «Локо» перечислил три вещи, которые ему не нравятся в Москве
2
27 марта
23:51
Горшков: «У нас в «Крыльях Советов» очень многое идет от «Манчестер Сити» и Гвардиолы»
1
23:44
Фото
Ванда выложила эротичные фото в прозрачной одежде
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23:23
Купленный «Челси» за 62 миллиона Лавиа выбыл до лета – у него 1 матч в сезоне АПЛ
22:59
10 самых дорогих европейских сборных, которые пропустят Евро-2024
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22:47
Попов: «Марио Фернандес уже на финише карьеры»
22:31
Митай рассказал, какими русских представляют в Европе
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22:19
«Спартак» утепляет «Лукойл Арену»
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21:55
В РПЛ играют 27 футболистов с опытом топ-5 лиг – полный список
21:45
Агент сравнил сборные России и Грузии
3
21:38
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Сотни фанатов «Спартака» организованно возложили цветы у «Крокуса»
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21:32
Букмекеры определили фаворита Евро-2024
6
21:13
Ташаев завершил карьеру в 29 лет
11
21:05
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16-летний Ямаль забил самый красивый гол Примеры в марте
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20:54
Реакция Мостового на выход Грузии на Евро-2024
3
20:43
Митай: «Конечно, было боязно ехать в Россию, но зачем жить без риска?»
20:38
Только один российский матч пройдет в ближайшие выходные без зрителей
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20:17
Жиру воссоединится с Льорисом в США
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Журавель раскрыл историю сюжета «Футбольного клуба» про третьего брата Березуцкого
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01.01.1970 03:00
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