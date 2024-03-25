Матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания, решения по зрителям примут регионы

Российская Премьер-лига объявила, что все матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших во время террористического акта в «Крокус сити холле» в Красногорске.
«Российская Премьер-лига находится в контакте с силовыми ведомствами и органами исполнительной власти.
Подготовка к проведению 22-го тура Мир РПЛ проходит с учетом повышенных мер безопасности участников соревнований и зрителей. Решения по возможным ограничениям посещаемости принимают органы исполнительной власти регионов.
Все матчи 22-го тура начнутся с минуты молчания в память о погибших во время террористического акта в «Крокусе». Программа Winline Матча тура также будет скорректирована», – говорится в заявлении РПЛ.
- На этой неделе в «Крокус сити холле» случился теракт на концерте группы «Пикник».
- Погибли не менее 137 человек.