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    • Матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания, решения по зрителям примут регионы

    Матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания, решения по зрителям примут регионы

    Российская Премьер-лига объявила, что все матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших во время террористического акта в «Крокус сити холле» в Красногорске.

    «Российская Премьер-лига находится в контакте с силовыми ведомствами и органами исполнительной власти.

    Подготовка к проведению 22-го тура Мир РПЛ проходит с учетом повышенных мер безопасности участников соревнований и зрителей. Решения по возможным ограничениям посещаемости принимают органы исполнительной власти регионов.

    Все матчи 22-го тура начнутся с минуты молчания в память о погибших во время террористического акта в «Крокусе». Программа Winline Матча тура также будет скорректирована», – говорится в заявлении РПЛ.

    • На этой неделе в «Крокус сити холле» случился теракт на концерте группы «Пикник».
    • Погибли не менее 137 человек.

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    Источник: официальный сайт РПЛ

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