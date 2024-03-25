Матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания, решения по зрителям примут регионы

Российская Премьер-лига объявила, что все матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших во время террористического акта в «Крокус сити холле» в Красногорске.

«Российская Премьер-лига находится в контакте с силовыми ведомствами и органами исполнительной власти.

Подготовка к проведению 22-го тура Мир РПЛ проходит с учетом повышенных мер безопасности участников соревнований и зрителей. Решения по возможным ограничениям посещаемости принимают органы исполнительной власти регионов.

Все матчи 22-го тура начнутся с минуты молчания в память о погибших во время террористического акта в «Крокусе». Программа Winline Матча тура также будет скорректирована», – говорится в заявлении РПЛ.