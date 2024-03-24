В Госдуме допустили, что ближайший тур РПЛ пройдет без зрителей

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова не исключила проведение 22-го тура РПЛ без зрителей.
«Нужно ли провести следующий тур РПЛ без зрителей? Сложно сказать – это должны решить наши спецслужбы. Мы не можем отменить все планирующиеся спортивные мероприятия, но вопросы ограничений – дело определенных структур. Наверное, нужно общее решение, рекомендация, касающаяся всех предстоящих спортивных мероприятий.
Понятно, что после таких ужасных трагических событий люди могут потерять бдительность. Поэтому спецслужбы рассчитают все риски и примут решение», – сказала Журова.
- На этой неделе в «Крокус Сити Холле» случился теракт на концерте группы «Пикник».
- Погибли не менее 133 человек.
- 22-й тур стартует в пятницу, 29 марта.