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    • В Госдуме допустили, что ближайший тур РПЛ пройдет без зрителей

    В Госдуме допустили, что ближайший тур РПЛ пройдет без зрителей

    Депутат Госдумы РФ Светлана Журова не исключила проведение 22-го тура РПЛ без зрителей.

    «Нужно ли провести следующий тур РПЛ без зрителей? Сложно сказать – это должны решить наши спецслужбы. Мы не можем отменить все планирующиеся спортивные мероприятия, но вопросы ограничений – дело определенных структур. Наверное, нужно общее решение, рекомендация, касающаяся всех предстоящих спортивных мероприятий.

    Понятно, что после таких ужасных трагических событий люди могут потерять бдительность. Поэтому спецслужбы рассчитают все риски и примут решение», – сказала Журова.

    • На этой неделе в «Крокус Сити Холле» случился теракт на концерте группы «Пикник».
    • Погибли не менее 133 человек.
    • 22-й тур стартует в пятницу, 29 марта.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    zarsm
    1711302086
    от фануйдишников толку все равно нет, ток шкорки на трибунах
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