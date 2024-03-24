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    • Журналист Алейшо раскрыл реакцию бразильских легионеров РПЛ на теракт в «Крокусе»

    Журналист Алейшо раскрыл реакцию бразильских легионеров РПЛ на теракт в «Крокусе»

    Бразильский журналист Фабио Алейшо рассказал, что с ним связывались многие футболисты-соотечественники из РПЛ после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    • Трагедия произошла в пятницу вечером.
    • В результате теракта погибли более 130 человек.
    • 24 марта объявлен днем общенационального траура в России.

    – Как бразильские футболисты отреагировали на события в Подмосковье, не было ли желания покинуть Россию?

    – Многие ребята писали и звонили мне, спрашивали о ситуации, потому что много было новостей, они не понимали, что происходит.

    Я сказал им, что в России такие теракты – большая редкость. Надеюсь, подобного больше никогда не случится. Попросил игроков успокоиться.

    Им же звонят родственники из Бразилии, все переживают. Футболисты испугались, но ни у кого нет мыслей уехать из России.

    – К отмене матчей в выходные как отнеслись?

    – Спокойно. Они сказали, что решение не играть правильное. Никто не боится за безопасность на стадионах, но они понимают, что настроения играть в футбол не будет, нужно уважать семьи погибших, не стоит проводить матчи в такие сложные для всех дни.

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    Источник: «Матч ТВ»

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