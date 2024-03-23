Агент Смирнов посвятил стихотворение жертвам теракта в «Крокусе»

Агент Андрея Лунева Антон Смирнов опубликовал стихотворение в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Вечер пятницы страшно представить

Кровь и ужас застали врасплох

Что останется всем нам? Лишь память

Пережить да поможет нам Бог

Думал я, что прошeл час Хатыни

И нельзя людям так погибать

Скорбь хранить буду в сердце отныне

И ушедших всегда поминать...».