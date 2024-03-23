Агент Смирнов посвятил стихотворение жертвам теракта в «Крокусе»

Агент Андрея Лунева Антон Смирнов опубликовал стихотворение в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
«Вечер пятницы страшно представить
Кровь и ужас застали врасплох
Что останется всем нам? Лишь память
Пережить да поможет нам Бог
Думал я, что прошeл час Хатыни
И нельзя людям так погибать
Скорбь хранить буду в сердце отныне
И ушедших всегда поминать...».
- В «Крокус Сити Холле» теракт случился накануне на концерте группы «Пикник».
- Погибли не менее 133 человек, ранены – более 100.
- 23 и 24 марта в московском регионе отменены массовые мероприятия.