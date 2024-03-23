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    • Агент Смирнов посвятил стихотворение жертвам теракта в «Крокусе»

    Агент Смирнов посвятил стихотворение жертвам теракта в «Крокусе»

    Агент Андрея Лунева Антон Смирнов опубликовал стихотворение в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

    «Вечер пятницы страшно представить

    Кровь и ужас застали врасплох

    Что останется всем нам? Лишь память

    Пережить да поможет нам Бог

    Думал я, что прошeл час Хатыни

    И нельзя людям так погибать

    Скорбь хранить буду в сердце отныне

    И ушедших всегда поминать...».

    • В «Крокус Сити Холле» теракт случился накануне на концерте группы «Пикник».
    • Погибли не менее 133 человек, ранены – более 100.
    • 23 и 24 марта в московском регионе отменены массовые мероприятия.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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