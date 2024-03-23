Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Думал, это какое-то шоу от «Пикника»: Виктор Гусев подробно рассказал, как спасся из «Крокуса»

    «Думал, это какое-то шоу от «Пикника»: Виктор Гусев подробно рассказал, как спасся из «Крокуса»

    Комментатор Первого канала Виктор Гусев был накануне в «Крокус Сити Холле» во время теракта. Он случился на концерте группы «Пикник».

    «Было начало девятого вечера – как обычно, концерт задерживался. Мы с женой были в ложе над партером. Вдруг увидел, как люди в партере из-под моей ложи, с центра зала рванули к сцене и полезли за кулисы. В это время я услышал автоматные очереди, взрывы.

    Первая мысль была, что это группа «Пикник» организовала какое-то шоу и люди полезли на сцену. Но, когда услышал выстрелы, понял, что что-то не так. Стрелявших я не видел.

    Мы сразу рванули в коридор и забаррикадировали его с двух сторон. Там были мужчины, женщины, подростки. Мы мебелью баррикадировали. Мне показалось, что это было долго. В какой-то момент начали стучать. Это была женщина-сотрудница «Крокуса». Она сказал открыть одну дверь и идти по лестнице вниз. Мы убегали, огибая эпицентр в фойе, где произошло самое ужасное. Боковым выходом выскочили на улицу и побежали подальше в сторону магазина. Остальное видели только издали», – поделился Гусев.

    • В «Крокусе» погибли не менее 60 человек, ранены – более 100.
    • 23 и 24 марта в московском регионе отменены массовые мероприятия.
    • Перенесены в том числе футбольные матчи.

    Новости по теме
    Церемония прощания с Уткиным будет открыта для всех желающих, несмотря на события в Москве
    Сборная России близка к досрочному прекращению сбора – известно, кто примет решение
    Матч Россия – Парагвай перенесен 9
    Источник: сообщество Первого канала в VK

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:52
    Рекомендуем
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+