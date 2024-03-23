«Думал, это какое-то шоу от «Пикника»: Виктор Гусев подробно рассказал, как спасся из «Крокуса»

Комментатор Первого канала Виктор Гусев был накануне в «Крокус Сити Холле» во время теракта. Он случился на концерте группы «Пикник».

«Было начало девятого вечера – как обычно, концерт задерживался. Мы с женой были в ложе над партером. Вдруг увидел, как люди в партере из-под моей ложи, с центра зала рванули к сцене и полезли за кулисы. В это время я услышал автоматные очереди, взрывы.

Первая мысль была, что это группа «Пикник» организовала какое-то шоу и люди полезли на сцену. Но, когда услышал выстрелы, понял, что что-то не так. Стрелявших я не видел.

Мы сразу рванули в коридор и забаррикадировали его с двух сторон. Там были мужчины, женщины, подростки. Мы мебелью баррикадировали. Мне показалось, что это было долго. В какой-то момент начали стучать. Это была женщина-сотрудница «Крокуса». Она сказал открыть одну дверь и идти по лестнице вниз. Мы убегали, огибая эпицентр в фойе, где произошло самое ужасное. Боковым выходом выскочили на улицу и побежали подальше в сторону магазина. Остальное видели только издали», – поделился Гусев.