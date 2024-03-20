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    Генич вспомнил забавную историю об Уткине

    Комментатор Константин Генич рассказал историю из общения с Василием Уткиным.

    «Я, Журавель и Уткин как‑то поехали в Испанию. Вася комментировал матч «Реала» и «Барселоны», а мы были просто наблюдателями.

    Чтобы культурно обогатиться, Вася сказал, что сделает для нас классную программу. Нанял какого‑то гида, заплатил сумасшедшие деньги, а сам в последний момент слился и сказал, что хочет поспать.

    А когда мы переезжали в Валенсию, там между городами есть небольшая деревушка. И главная достопримечательность – это какой‑то храм, который, где‑то на возвышении. А так как Вася ленивый и грузный, то он шел с нами и причитал: «Куда же мы идем? Зачем? Для чего?»

    Мы отвечали: «Вася, мы никогда здесь не были и, наверное, уже не окажемся. Надо подняться».

    На полпути Вася останавливается. А другие туристы уже спускаются. И Вася говорит: «Знаете, что я вам скажу? Они идут обратно. Там нет ничего интересного» (смеется). Он добавил, что остается на месте», – сказал Генич.

    • Уткин скончался во вторник, 19 марта, на 53‑м году жизни.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.

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    Источник: «Матч ТВ»

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